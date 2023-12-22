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На Херсонщині загарбники застрелили 8-класника на очах у родини, - ОВА

22 грудня, 2023 п'ятниця
09:40
Війна з Росією діти, війна

На тимчасово окупованій території Херсонської області у середу, 20 грудня, російські загарбники застрелили учня восьмого класу на очах у батьків

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає "Суспільне".

"Я отримав з громади лівого берега повідомлення, що російські окупанти вбили учня восьмого класу в одному з населених пунктів. Це сталось 20 грудня. Вони це зробили просто на очах у родини. Мати там трохи не з'їхала з розуму, її врятували з петлі. Страшна ситуація", - сказав очільник ОВА.

За його словами, дитина "десь проходила і начебто щось фотографувала". Тоді окупанти схопили хлопця, привели додому та застрелили.

"Є заява директора школи до поліції. Будемо звертатися до повноважного з прав людини та всіх органів, щоб цей факт зафіксувати", - додав Прокудін.

  • Станом на листопад за час повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили вже 510 українських дітей та поранили більше ніж 1143.

російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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