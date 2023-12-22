На Херсонщині загарбники застрелили 8-класника на очах у родини, - ОВА

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає "Суспільне".

"Я отримав з громади лівого берега повідомлення, що російські окупанти вбили учня восьмого класу в одному з населених пунктів. Це сталось 20 грудня. Вони це зробили просто на очах у родини. Мати там трохи не з'їхала з розуму, її врятували з петлі. Страшна ситуація", - сказав очільник ОВА.

За його словами, дитина "десь проходила і начебто щось фотографувала". Тоді окупанти схопили хлопця, привели додому та застрелили.

"Є заява директора школи до поліції. Будемо звертатися до повноважного з прав людини та всіх органів, щоб цей факт зафіксувати", - додав Прокудін.