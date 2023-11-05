Російська армія вбила вже 510 українських дітей
За час повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили вже 510 українських дітей та поранили більше ніж 1143
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Загалом за час великої війни в Україні від рук російських терористів постраждали більше ніж 1653 дитини.
"Станом на ранок 5 листопада 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 510 дітей загинули та понад 1143 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Там наголосили, що ці цифри не є остаточними, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Зазначається, що найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 492, Харківській - 304, Херсонській - 132, Київській - 129, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 96, Чернігівській - 72 та Луганській - 67.
- Станом на 6 жовтня 2023 року кількість загиблих дітей в Україні від рук російських терористів становила 505, поранених було понад 1129.
- 4 листопада внаслідок обстрілу росіянами Миргородського району Полтавської області постраждали двоє 7-річних дітей.
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