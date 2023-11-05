Російська армія вбила вже 510 українських дітей

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Загалом за час великої війни в Україні від рук російських терористів постраждали більше ніж 1653 дитини.

"Станом на ранок 5 листопада 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 510 дітей загинули та понад 1143 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Там наголосили, що ці цифри не є остаточними, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зазначається, що найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 492, Харківській - 304, Херсонській - 132, Київській - 129, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 96, Чернігівській - 72 та Луганській - 67.