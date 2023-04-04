На Херсонщину прибули генератори та інша гуманітарна допомога від Саудівської Аравії
На Херсонщину прибула партія гуманітарної допомоги від Саудівської Аравії. Протягом тижня її розподілять між населеними пунктами деокупованої частини області
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"На Херсонщину прибув гуманітарний вантаж, у якому допомога від Королівства Саудівської Аравії. Це 33 генератори потужністю від 10 до 32 кВт, ковдри та засоби гігієни для дорослих", - ідеться у повідомленні.
"У отриманні вантажу сприяв благодійний фонд UAIM Humanitarian Fund", - додали в ОВА.
Там зазначили, що протягом тижня техніку та речі доправлять до населених пунктів деокупованої частини області.
- Україна отримає від Нідерландів пакет фінансової підтримки, €20 млн з якого підуть на гуманітарну допомогу.
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