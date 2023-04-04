Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"На Херсонщину прибув гуманітарний вантаж, у якому допомога від Королівства Саудівської Аравії. Це 33 генератори потужністю від 10 до 32 кВт, ковдри та засоби гігієни для дорослих", - ідеться у повідомленні.

"У отриманні вантажу сприяв благодійний фонд UAIM Humanitarian Fund", - додали в ОВА.

Там зазначили, що протягом тижня техніку та речі доправлять до населених пунктів деокупованої частини області.