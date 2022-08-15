На Херсонському напрямку ЗСУ знищили ворожу БМП і ліквідували 12 окупантів

Про це 15 серпня повідомила у facebook пресслужба Військово-Морських cил ЗСУ.

"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 12 окупантів та одну БМП знищено", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, під час проведення розвідки в районі відповідальності морські піхотинці завдали вогневого ураження по виявлених об’єктах і техніці противника.

Зараз розвідувальні підрозділи морської піхоти збирають інформацію щодо інших втрат російських окупантів.

15 серпня росіяни обстріляли Салтівський район Харкова, одна людина загинула.

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