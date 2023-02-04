На Хмельниччині цілий день не вимикатимуть електроенергію
За вказівкою Міненерго, 9 лютого, у четвер, на Хмельниччині будуть проведені режимні заміри
Про це повідомили в facebook АТ "Хмельницькобленерго".
Стало відомо, що енергетики усю добу фіксуватимуть необхідну потребу електричного навантаження на область. Відповідно погодинних відключень та інших обмежень у цей день не буде.
Надалі ж результати вимірів будуть використовуватися для визначення ліміту для області.
"Важливо розуміти, що у випадку повторних масованих атак на об’єкти критичної інфраструктури та, відповідно, суттєвого зростання дефіциту електричної потужності – режимні заміри можуть бути знову перенесені", - зазначається у дописі.
- 4 лютого на одному з основних енергооб'єктів Одеського району сталася аварія: абоненти Одеси та частково споживачі в області не мають світла.
- Вранці 4 лютого Укренерго звітувала про зменшення дефіциту потужності в енергосистемі, адже зросло виробництво електроенергії на ТЕС
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