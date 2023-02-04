На Хмельниччині цілий день не вимикатимуть електроенергію

Про це повідомили в facebook АТ "Хмельницькобленерго".

Стало відомо, що енергетики усю добу фіксуватимуть необхідну потребу електричного навантаження на область. Відповідно погодинних відключень та інших обмежень у цей день не буде.

Надалі ж результати вимірів будуть використовуватися для визначення ліміту для області.

"Важливо розуміти, що у випадку повторних масованих атак на об’єкти критичної інфраструктури та, відповідно, суттєвого зростання дефіциту електричної потужності – режимні заміри можуть бути знову перенесені", - зазначається у дописі.