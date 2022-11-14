На Київщині 15-17 листопада проводитимуть навчання Сил оборони

Про це інформує в фейсбуці командувач оборони Києва Олександр Павлюк.

"Протягом 15-17 листопада в межах міста Києва та області будуть проведені навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва", - пише Павлюк.

Повідомляється, що у навчаннях залучать особовий склад, військову техніку та озброєння.

"Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції", - додав Павлюк.

Під час тренувань військові та важка техніка можуть пересуватися Києвом та областю.

Місцевих жителів просять зберігати спокій.

11 листопада у США закінчилися міжнародні військові навчання, які імітували вторгнення Росії та Китаю.