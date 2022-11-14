На Київщині 15-17 листопада проводитимуть навчання Сил оборони
У Києві та регіоні протягом наступних трьох днів - 15-17 листопад, проводитимуть навчання сил та засобів української оборони
Про це інформує в фейсбуці командувач оборони Києва Олександр Павлюк.
"Протягом 15-17 листопада в межах міста Києва та області будуть проведені навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва", - пише Павлюк.
Повідомляється, що у навчаннях залучать особовий склад, військову техніку та озброєння.
"Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції", - додав Павлюк.
Під час тренувань військові та важка техніка можуть пересуватися Києвом та областю.
Місцевих жителів просять зберігати спокій.
- 11 листопада у США закінчилися міжнародні військові навчання, які імітували вторгнення Росії та Китаю.
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