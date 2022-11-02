На Київщині 16 тисяч осель залишаються без світла
Після ракетної атаки у Київській області 16 тисяч осель залишаються без електропостачання
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, у телеграм.
"На Київщині 16 тисяч осель залишаються без електропостачання.
Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. Протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, близько 06:00 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.
- З 6-ї ранку 2 листопада на Київщині, Полтавщині, Харківщині, Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині та Сумщині діятиме графік погодинного відключення електроенергії.
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