На Київщині 16 тисяч осель залишаються без світла

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, у телеграм.

"На Київщині 16 тисяч осель залишаються без електропостачання.

Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. Протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, близько 06:00 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.

З 6-ї ранку 2 листопада на Київщині, Полтавщині, Харківщині, Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині та Сумщині діятиме графік погодинного відключення електроенергії.

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