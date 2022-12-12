На Київщині через негоду повністю знеструмленими залишаються 14 населених пунктів, 37 — частково
На Київщині через налипання мокрого снігу та поривчастий вітер повністю знеструмленими залишаються 14 населених пунктів, іще 37 - частково
Про це повідомляє ДТЕК "Київські регіональні електромережі".
Згідно з повідомленням компанії, негода стала причиною аварійних відключень на Київщині. Енергетики вже повернули світло у 20 населених пунктів, які були знеструмлені повністю, та 57 — частково.
"Нині знеструмленими залишаються 14 населених пунктів повністю та 37 — частково. Через пориви вітру знеструмлені 22 лінії електропередачі 6-10 кВ повністю та 10 частково, 525 трансформаторних підстанцій. На місцях аварій працюють бригади, які роблять усе можливе, щоби повернути світло у кожну оселю. Ми направили всі сили та ресурси для боротьби зі стихією та повернення комфорту в кожну домівку нашого клієнта", - запевнили в ДТЕКу.
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