Про це повідомляє ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

Згідно з повідомленням компанії, негода стала причиною аварійних відключень на Київщині. Енергетики вже повернули світло у 20 населених пунктів, які були знеструмлені повністю, та 57 — частково.

"Нині знеструмленими залишаються 14 населених пунктів повністю та 37 — частково. Через пориви вітру знеструмлені 22 лінії електропередачі 6-10 кВ повністю та 10 частково, 525 трансформаторних підстанцій. На місцях аварій працюють бригади, які роблять усе можливе, щоби повернути світло у кожну оселю. Ми направили всі сили та ресурси для боротьби зі стихією та повернення комфорту в кожну домівку нашого клієнта", - запевнили в ДТЕКу.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, тож на людей чекають суттєві обмеження взимку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb