На Київщині командир роти 64-ї мотострілецької бригади РФ наказував убивати мирних жителів, – Венедіктова

Про це інформує у фейсбуці Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством.

Він був "старшим" під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Без його дозволу жителі села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу", – пише Ірина Венедіктова.

Встановлено, що за наказом Василя Литвиненка російські солдати з вогнепальної зброї поранили беззбройного літнього чоловіка на власному подвір’ї. А також з танку розстріляли будинок, який потім загорівся. У домі загинув чоловік.

"Зараз ми встановлюємо інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі", – додає Генеральна прокурорка.

Ірина Венедіктова просить всіх, хто впізнає цього злочинця, розповісти про це або зателефонувати: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

28 травня прокурори Бучанської окружної прокуратури Київської області заочно повідомили про підозру 10 військовослужбовцям 64-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35-ї загальновійськової армії у жорстокому поводженні з цивільним населенням й інших порушеннях законів та звичаїв війни.

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про присвоєння 64-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС Росії почесне звання гвардійської.

4 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало список імен військовослужбовців 64-ї ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в Бучі.

У Бучі на Київщині завершується збір та ексгумація тіл загиблих під час тимчасової російської окупації, уже виявили 412 тіл. Раніше повідомляли, що Путін присвоїв почесне звання бригаді, частини якої коїли військові злочини у Бучі

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