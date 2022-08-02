На Київщині місцевий коваль перекував уламок російського "іскандера" на козака

Свою історію чоловік розповів виданню Pereiaslav.city.

Юрію Савугіну 64 роки, у свої сорок він почав займатись ковальством. У 2007 році покинув Київ і переїхав у Ташань на Переяславщині. Купив у селі будинок, обладнав у дворі невеличку кузню та виготовляє металеві паркові скульптури.

Чоловік живе в столітній хаті, вкритій дерев’яною плашкою. На подвір’ї біля кузні стоїть готова фігура козака з хрестом.

"Це буде легендарна скульптура! Адже це не просто фігура козака, цей козак "загартований і заговорений". Він виготовлений частково із російської ракети "Іскандер". Пам’ятаєте, як навесні, її збили українські воїни над Капустницями й вона впала на поле фермера? Так ось, мені привезли шматок того страхіття. І кувати його було важко, бо корпус ракети зроблений з надміцного сплаву, який майже не піддається обробці. Проте впорався: як українські вояки збили того монстра, то так і я перекував рашистську смертоносну нечисть на такого мирного хлопа! Важко було, як ніколи раніше, але то втіха для майстра: перетворити те, що було злом, на річ для радості людей", - розповідає майстер.

Юрій Савугін робив цю скульптуру щодня по 12 годин протягом трьох місяців.

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