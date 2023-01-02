На Київщині може бути гучно в понеділок: ДСНС знищуватиме вибухонебезпечні предмети
Мешканці Київської області в понеділок, 2 січня, можуть чути вибухи, пов'язані з роботою та навчанням саперів. Людей просять не панікувати
Про це повідомляє Київська ОВА.
"Сьогодні, 2 січня, з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети", - зазначили в адміністрації.
"Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів", - додали там.
Водночас в ОВА нагадали, що в разі оголошення повітряної тривоги слід негайно йти до укриттів.
- Мер Віталій Кличко заявив, що вночі 40 дронів-камікадзе йшли на Київ: 15 знищили над сусідніми областями, 3 - на Київщині і 22 дрони - над столицею. За його словами, в результаті нічного обстрілу пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.
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