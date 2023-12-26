На Київщині на Різдво горіли дві церкви: одна збудована у XIX столітті

Про це інформує ДСНС.

"Напередодні ввечері виникла пожежа у Свято-Михайлівському храмі в селі Храпачі Білоцерківського району. Церкву збудовано 1896 року", - йдеться у повідомленні.

Вогнеборці ліквідовували пожежу, яка охопила 300 кв.м. півтори години.

У поліції зазначили, що пожежа виникла близько 22:00. Наразі правоохоронці опитують мешканців Храпачів, щоб встановити причину займання. Попередня версія - коротке замикання.

Ще одна пожежа виникла у Церкві Різдва Богородиці в селі Новосілки Вишгородського району близько 19:20. Загорілася площа 2 кв.м. Правоохоронці розповіли, що за попередньою інформацією пожежу спричинило коротке замикання. Деталі стануть відомі після експертизи.

У обох випадках розпочали досудове розслідування за фактом умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства (ч. 1 ст. 270 ККУ).