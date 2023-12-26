На Київщині на Різдво горіли дві церкви: одна збудована у XIX столітті
На Різдво, 25 грудня, у Київській області виникли пожежі у двох церквах: одна з них була збудована у 19 столітті
Про це інформує ДСНС.
"Напередодні ввечері виникла пожежа у Свято-Михайлівському храмі в селі Храпачі Білоцерківського району. Церкву збудовано 1896 року", - йдеться у повідомленні.
Вогнеборці ліквідовували пожежу, яка охопила 300 кв.м. півтори години.
У поліції зазначили, що пожежа виникла близько 22:00. Наразі правоохоронці опитують мешканців Храпачів, щоб встановити причину займання. Попередня версія - коротке замикання.
Ще одна пожежа виникла у Церкві Різдва Богородиці в селі Новосілки Вишгородського району близько 19:20. Загорілася площа 2 кв.м. Правоохоронці розповіли, що за попередньою інформацією пожежу спричинило коротке замикання. Деталі стануть відомі після експертизи.
У обох випадках розпочали досудове розслідування за фактом умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства (ч. 1 ст. 270 ККУ).
- 8 грудня на Житомирщині загорівся житловий будинок. Унаслідок пожежі загинули троє маленьких дітей, їхня матір отримала опіки.
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