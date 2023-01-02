На Київщині немає відключень електроенергії, - очільник ОВА

Про це у телемарафоні заявив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, відповідаючи на питання, яка наразі ситуація з енергосистемою столичного регіону.

"Ми робимо все, щоб продовжити свята для наших мешканців. Буквально нещодавно у мене закінчилося засідання оперативного штабу, де доповідали всі структури щодо ситуації в області. У нас повністю наразі є енергозабезпечення Київської області. У нас немає екстрених відключень і немає планових відключень. Тобто люди постійно знаходяться з електроенергією", - сказав Кулеба.

Зокрема, за його словами, всі інші служби також працюють у штатному режимі.

"Звичайно, все забезпечено — і газопостачання, і водопостачання. Наше завдання наразі — це дати людям можливість якомога більше відчути це свято, яке подарували нам ЗСУ", - заявив він.

Також, відповідаючи на питання, чиновник зазначив, що атаки російськими й іранськими дронами можуть продовжитися вночі.

"Всі сили і засоби приведені у повну готовність, і всі люди знаходяться на своїх місцях. І якщо сьогодні також буде атака — вона буде таким же чином відпрацьована, як це відбувалося і кілька ночей поспіль до цього", - поінформував чиновник.

Окремо він також уточнив, що наразі немає інформації щодо того, що дрони заходять з Білорусі.

"Дійсно, можу підтвердити, що вони заходять з півдня і після цього у них є певна зміна розташування. Але тим не менше, все це відслідковується, і у нас є певні алгоритми, за яким це все відпрацьовується. Тому ми слідкуємо і, як тільки у зону відповідальності Київської області потрапляють дрони, то ЗСУ, ППО одразу починає працювати. І ви самі бачите, які героїчні ночі проводять наші хлопці, захищаючи Київщину", - заявив Кулеба.

Вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури. У цю ніч російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, наші захисники знищили усі.

2 січня стало відомо, що у столиці діють аварійні графіки відключення світла, унаслідок нічної російської атаки та пошкодження об'єкта енергосистеми.

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