Під час повітряної тривоги на Київщині збили розвідувальний БПЛА росіян, - Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив в етері телемарафону, що вдень 23 лютого Київську область атакував російський розвідувальний дрон: його збили.

"Безпілотник успішно "приземлили", уже на суходолі будуть дивитися, що це за БПЛА, якого він типу", - ствердив Юрій Ігнат.

Про атаку ворожого БПЛА раніше поінформували в у Київській ОВА.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та близьких!" - мовиться в тексті пресслужби.

Раніше в адміністрації попередили про повітряну тривогу.