Під час повітряної тривоги на Київщині збили розвідувальний БПЛА росіян, - Ігнат
Удень 23 лютого на Київщині працювала протиповітряна оборона, речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що в області знищили розвідувальний безпілотник РФ
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив в етері телемарафону, що вдень 23 лютого Київську область атакував російський розвідувальний дрон: його збили.
"Безпілотник успішно "приземлили", уже на суходолі будуть дивитися, що це за БПЛА, якого він типу", - ствердив Юрій Ігнат.
Про атаку ворожого БПЛА раніше поінформували в у Київській ОВА.
"Жителі Київщини! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та близьких!" - мовиться в тексті пресслужби.
Раніше в адміністрації попередили про повітряну тривогу.
- Уранці 23 лютого російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого дві жінки дістали поранення.
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