Росіяни вранці обстріляли Куп'янськ на Харківщині: поранено двох жінок
Уранці 23 лютого російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого дві жінки дістали поранення
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує обстрілювати мирних жителів Куп'янська. Внаслідок ранкового обстрілу зазнали поранень 2 цивільні жінки", - написав він.
Синєгубов зазначив, що нині медики надають постраждалим необхідну допомогу.
- За добу 22 лютого російські війська гатили по щонайменше 18 населених пунктах Харківської області.
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