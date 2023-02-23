Ворог обстріляв за добу щонайменше 18 населених пунктів на Харківщині, є поранені

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області", - пише очільник області.

Учора, близько 10:30, рашисти завдали удару 4 ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова. Двоє мирних жителів отримали легкі поранення.

У селі Подоли Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримав 40-річний чоловік. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Шість будинків і два заклади освіти пошкоджено у Вовчанську. В селі Нестерне Вовчанської громади пошкоджень зазнали будівлі фермерського господарства.

Унаслідок обстрілу села Чернещена Ізюмського району зруйнований житловий будинок, пошкоджені електроопори.

На Харківщині 22 лютого піротехніки знешкодили 137 вибухонебезпечних предмети.

Водночас учора в Ізюмі 55-річний працівник лісгоспу наступив на міну "Пелюстка" та отримав вибухове поранення.