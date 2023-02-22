На Харківщині чоловік підірвався на міні "Пелюстка"

Про це повідомляє ДСНС України.

Інцидент стався в Ізюмі Харківської області. Працівник лісового господарства наступив на міну "Пелюстка". Внаслідок вибуху чоловіка госпіталізували з травмами лівої стопи. Наразі медики надають йому медичну допомогу.

"ДСНС України закликає усіх мешканців деокупованих областей бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку за телефонами "101" або "102", - нагадали у повідомленні.