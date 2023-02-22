На Харківщині чоловік підірвався на міні "Пелюстка"
У середу 22 лютого житель Харківської області постраждав внаслідок російської агресії
Про це повідомляє ДСНС України.
Інцидент стався в Ізюмі Харківської області. Працівник лісового господарства наступив на міну "Пелюстка". Внаслідок вибуху чоловіка госпіталізували з травмами лівої стопи. Наразі медики надають йому медичну допомогу.
"ДСНС України закликає усіх мешканців деокупованих областей бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку за телефонами "101" або "102", - нагадали у повідомленні.
- В Ізюмі на Харківщині окупанти рясно розкидали заборонені "міни-пелюстки", щоб дискредитувати ЗСУ.
- 3 лютого підлітки постраждали внаслідок детонації міни "Пелюстка" на Харківщині.
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