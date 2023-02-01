Про це розповів заступник мера Ізюма Володимир Мацокін в етері Еспресо.

"Ми тут і самі давали показання Human Rights Watch, багато спілкувалися із цього приводу. Чомусь не враховано те, що, коли відбувалося мінування міста Росією, цю незаконну зброю використовували росіяни з провокаційних міркувань проти ЗСУ", - наголосив він.

Володимир Мацокін зауважив: у звіті йдеться про те, що Human Rights Watch спілкувалися з працівниками лікарні щодо поранень після підриву на мінах-пелюстках. Однак медики міської лікарні, яка працювала в окупації, розповіли, що ще до розкидання мін російські пропагандисти чатували на перших жертв біля медзакладу.

"І це відбувалося щоразу, коли в нашому місті відбувалися рясне мінування та розкидання цих “пелюсток”, тому що їх настільки рясно сипали, що жертви виникали через невеликий проміжок часу", - пояснив заступник мера Ізюма.

Він нагадав, що Україна підписала та дотримується заборони на використання цих мін, на відміну від РФ. Росіяни ж застосовують їх для дискредитації ЗСУ та провокацій.

31 січня правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні в Ізюмі Харківської області заборонених "мін-пелюсток", які становлять загрозу для цивільного населення. Український омбудсман Лубінець відповів, що Україна відкрита до розслідувань, але має докази спроб РФ дискредитувати нашу державу.

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