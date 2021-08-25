На Київщині поліцейський збив пішохода, обидва в лікарні

Про це повідомила пресслужба обласної поліції у Facebook.



24 серпня близько 23 години у селі Нові Петрівці старший лейтенант поліції на автомобілі "Volkswagen" збив пішохода.



У поліції заявляють, що хлопець вибіг на проїжджу частину неосвітленої ділянки, там де нема переходу.



"Потерпілого та поліцейського шпиталізували”, - йдеться у повідомленні.



Поліцейські додали, що Державне бюро розслідувань проводить розслідування.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb