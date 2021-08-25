На Київщині поліцейський збив пішохода, обидва в лікарні
Поблизу Вишгорода авто, яким керував поліцейський, збило з пішохода
Про це повідомила пресслужба обласної поліції у Facebook.
24 серпня близько 23 години у селі Нові Петрівці старший лейтенант поліції на автомобілі "Volkswagen" збив пішохода.
У поліції заявляють, що хлопець вибіг на проїжджу частину неосвітленої ділянки, там де нема переходу.
"Потерпілого та поліцейського шпиталізували”, - йдеться у повідомленні.
Поліцейські додали, що Державне бюро розслідувань проводить розслідування.
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