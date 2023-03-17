Про це Київська обласна прокуратура повідомляє у telegram.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру жінці за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України).

Також за даними слідства, 7-річному хлопчику в хірургічному відділенні однієї з лікарень області провели оперативне втручання.

"Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доставили хлопчика до НДСЛ "Охматдит". Там йому проведено повторне оперативне втручання під час якого медичний персонал дістав з тіла дитини відрізок серветки, залишеної після попередньої операції", - ідеться в повідомленні.