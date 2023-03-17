На Київщині повідомили підозру лікарці, яка під час операції залишила сторонній предмет у тілі дитини
У Київській області повідомили про підозру лікарці, яка після проведення операції залишила сторонній предмет в тілі 7-річної дитини
Про це Київська обласна прокуратура повідомляє у telegram.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру жінці за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України).
Також за даними слідства, 7-річному хлопчику в хірургічному відділенні однієї з лікарень області провели оперативне втручання.
"Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доставили хлопчика до НДСЛ "Охматдит". Там йому проведено повторне оперативне втручання під час якого медичний персонал дістав з тіла дитини відрізок серветки, залишеної після попередньої операції", - ідеться в повідомленні.
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