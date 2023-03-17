Ввозили підробні онкопрепарати: правоохоронці в Києві затримали групу продавців фальсифікованих ліків
У Києві СБУ та Нацполіція затримала чотирьох осіб із групи, яка ввозила до України фальсифіковані препарати для людей, хворих на онкологію
Про це поінформувала пресслужба СБУ.
"У результаті слідчо-оперативних дій у Києві викрито організатора і трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало оборудку. Серед вилученого у зловмисників – 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн грн", - ствердили в Службі безпеки.
Група зловмисників ввозила до України підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги. Так, продукцію зберігали в антисанітарних умовах в орендованих у столиці приміщення. Пізніше зловмисники продавали "ліки" через інтернет-магазини.
Експертиза фахівців Служби встановила, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції "виробника" характеристикам.
Наразі всім учасникам групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою).
"Їм обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Також перевіряється причетність понад десяти лікарів-онкологів, у тому числі зарубіжних, до постачання організаторам схеми псевдоліків та розповсюдження фальсифікату серед пацієнтів", - додали в пресслужбі.
- Нагадаємо, Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави: на кордоні з Румунією викрили "туристів", які намагалися завезти в Україну 37 млн грн готівки.
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