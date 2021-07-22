На Київщині відкрили чотири нових центри вакцинації

Про це повідомила пресслужба ОДА у Facebook.



Нові центри відкрились в Бучі, Василькові, Фастові та Макарові.



До цього центри були в 7 містах, вони працюють щодня,

З 22 липня у Києві вакцинуватися від коронавірусу можуть усі охочі.