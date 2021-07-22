На Київщині відкрили чотири нових центри вакцинації
У Київській області відкрили ще чотири центри масової вакцинації від COVID-19
Про це повідомила пресслужба ОДА у Facebook.
Нові центри відкрились в Бучі, Василькові, Фастові та Макарові.
До цього центри були в 7 містах, вони працюють щодня,
- З 22 липня у Києві вакцинуватися від коронавірусу можуть усі охочі.
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