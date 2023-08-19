Про це інформує пресслужба Київської ОВА.

Зазначається, що 136 шкіл та 175 дитячих садків, в яких навчалися понад 52 тисяч учнів та виховувалися майже 15 тисяч дітей, перебували у зоні бойових дій або під окупацією.

За словами заступниці голови ОВА Жанни Осипенко, загалом росіяни знищили в області 232 освітніх закладів. Частина з них, у десяти громадах Київщини, зазнала руйнувань внаслідок ракетних ударів.

"Рішень щодо закриття чи ліквідації закладів освіти, які функціонують на деокупованих територіях, не приймали. Мережу закладів освіти було збережено. Ми будемо їх відновлювати, оскільки вони всі потрібні для наших дітей", - наголосила Осипенко.