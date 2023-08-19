На Київщині відновили 187 закладів освіти, знищених росіянами
На Київщині вже відбудували 187 закладів освіти, які пошкодила або зруйнувала російська окупаційна армія: їх відновлення розпочали відразу після деокупації
Про це інформує пресслужба Київської ОВА.
Зазначається, що 136 шкіл та 175 дитячих садків, в яких навчалися понад 52 тисяч учнів та виховувалися майже 15 тисяч дітей, перебували у зоні бойових дій або під окупацією.
За словами заступниці голови ОВА Жанни Осипенко, загалом росіяни знищили в області 232 освітніх закладів. Частина з них, у десяти громадах Київщини, зазнала руйнувань внаслідок ракетних ударів.
"Рішень щодо закриття чи ліквідації закладів освіти, які функціонують на деокупованих територіях, не приймали. Мережу закладів освіти було збережено. Ми будемо їх відновлювати, оскільки вони всі потрібні для наших дітей", - наголосила Осипенко.
- У Києві виділили понад 500 мільйонів гривень на ремонт та збільшення кількості укриттів у закладах освіти. Це відбулося у межах міської програми "Безпечне освітнє середовище".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе