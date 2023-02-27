На Київщині виявили уламки безпілотника типу Shahed

Про це очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомляє у telegram.

"Уламки "шахеда" виявили на території одного із районів Київщини. 27 лютого під час нічної атаки окупантів Сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники. Частини ворожих об'єктів виявили в полі", - ідеться у повідомленні.

Зокрема додається, що потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає. На місці події працювали поліцейські та вибухотехніки Київщини. Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували наслідки ворожої атаки.