На Київщині виявили уламки безпілотника типу Shahed
Правоохоронці виявили у Київській області уламки безпілотника типу Shahed
Про це очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомляє у telegram.
"Уламки "шахеда" виявили на території одного із районів Київщини. 27 лютого під час нічної атаки окупантів Сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники. Частини ворожих об'єктів виявили в полі", - ідеться у повідомленні.
Зокрема додається, що потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає. На місці події працювали поліцейські та вибухотехніки Київщини. Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували наслідки ворожої атаки.
- 27 лютого Сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед".
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