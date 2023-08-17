Про це СБУ повідомила у своєму Telegram.

Вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення "товару" і майже 150 кг психотропної речовини мефедрон загальною вартістю понад 30 млн грн. Це рекордна кількість вилученого "товару" за останні роки.

Фото: СБУ

Як зазначили в СБУ, групу затримали в підсумку багатоетапної спецоперації. У березні силовики затримали організатора злочинної групи, експосадовця підрозділу Національної поліції з боротьби з наркозлочинністю, який намагався переправити за кордон 15 кг психотропів.

Його спільником був колишній колега, який допомагав підшукувати контрабандистів для прихованого перевезення заборонених речовин через так звану "зеленку".

А на завершальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали на Київщині третього учасника угруповання, який забезпечував комунікацію наркоділків зі спільниками.

Слідство встановило, що фігуранти отримували товар для продажу з двох нарколабораторій у Київській та Житомирській областях, які виготовляли промислові обсяги мефедрону.

Слідчі Служби безпеки на підставі зібраних доказів повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).

Поки триває розслідування, підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Фото: СБУ

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.