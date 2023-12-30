На Київщині затримали підлітка, який підірвав гранату у під'їзді багатоквартирного будинку

Про це інформує поліція Київської області.

Вказано, що повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків Обухова надійшло до правоохоронців 29 грудня близько 23:00.

За даними слідства, у під'їзді виник конфлікт між підлітками, в результаті якого 15-річний хлопець дістав з кишені гранату і жбурнув. Після цього він утік.

"На території Обухівського району правоохоронці терміново ввели поліцейську спецоперацію. На пошуки хлопця були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі особовий склад Обухівського управління поліції. За результатами проведеного комплексу розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування зловмисника", - йдеться у повідомленні.

Хлопець та його 16-річний знайомий внаслідок підриву гранати зазнали поранень, крім того, було пошкоджено під'їзд будинку.

Правоохоронці затримали підлітка, вирішується питання щодо запобіжного засобу. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ).