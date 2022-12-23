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На Київщині знову діють екстрені відключення світла

23 грудня, 2022 п'ятниця
09:26
Економіка відключення електроенергії

У Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії, тож графіки наразі не діють

Про це повідомляють ДТЕК Київські електромережі та Київські регіональні електромережі.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Жителям області також повідомляють про екстрені відключення.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - кажуть у ДТЕК.

Перевірити наявність поточних відключень у Києві можна тут.

  • Нагадаємо, вночі ворог 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
  • Станом на 11:00 22 грудня в Україні зберігався значний дефіцит електроенергії, через що обленерго застосовували аварійні відключення споживачів в усіх областях. Ситуація з енергопостачанням в Києві продовжувала бути складною, більшість містян перебували без світла, діяли аварійні вимкнення. 

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