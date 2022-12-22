Про це поінформувала Київська міська військова адміністрація в телеграм.

У пресслужбі зазначають: "Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам".

Повідомляється, що більшість киян не має електроенергії через руйнування мережі та вузлів, станом на ранок 22 грудня досі тривають аварійні відключення. Регламентувати тривалість таких робіт неможливо.

"Енергетики, ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему. Потрібен час. Вистоїмо попри все. Віримо в нашу Перемогу", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, вночі ворог 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Станом на 20 грудня на території Київської області ситуація з електропостачанням залишається критичною. Повідомляється, що почергова подача світла споживачам неможлива найближчі 2-3 доби.

Гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що на вечір 21 грудня ситуація з постачанням електроенергії у столиці – найскладніша у країні.

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