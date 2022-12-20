На Київщині почергова подача світла споживачам неможлива найближчі 2-3 доби, - ДТЕК
Станом на 20 грудня на території Київської області ситуація з електропостачанням залишається критичною. Повідомляється, що почергова подача світла споживачам неможлива найближчі 2-3 доби
Про це інформують в ДТЕК Київські регіональні електромережі.
"Через чергову атаку РФ 19 грудня і значні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні застосовуються екстрені відключення електроенергії. Наразі в області відключено близько 80% клієнтів", - пише пресслужба.
Повідомляється, що через масштабні пошкодження магістральних мереж наразі немає можливості забезпечити почергову подачу світла жителям Київської області.
Таку ситуацію прогнозують найближчі 2-3 доби.
"Просимо вас набратись витримки та розуміння. Ми розуміємо, наскільки важко без світла, але енергетики всієї країни роблять все можливе і неможливе, щоб воно повернулось у ваші оселі якнайшвидше", - наголошують у відомстві.
- Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
- 20 грудня в Укренерго повідомили, що у Києві забезпечується менше половини потреби споживання електроенергії.
- Станом на сьогодні внаслідок ракетних обстрілів та атаки дронів 80% Київської області досі залишаються без електроенергії.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 41.07Продаж 42.13
- Актуальне
- Важливе