На київському Берковці та Інтернаціональній площі з'являться дворівневі розв'язки
На Інтернаціональній площі ліквідують кільцеву розв’язку та збудують дворівневі. В точно такий спосіб буде вирішено й проблему з постійними заторами на світлофорах при виході вулиці Стеценка на проспект Академіка Палладіна
Йдеться про реконструкцію вулиці Стеценка - від проспекту Палладіна до Інтернаціональної площі включно з ліквідацією кільцевого руху транспорту на перетині вулиць Стеценка й Туполева та вулиць Стеценка й Щербаківського, передає Еспресо.TV.
Як написав сьогодні, 15 серпня 2021 року, Вечірній Київ, роботи у північній частині Нивок виконуватимуться в чотири черги:
1 черга: дорожня частина по вул. Стеценка від просп. Академіка Палладіна до вул. Академіка Туполєва з виносом мереж.
2 черга: дорожня частина від вул. Туполєва до Інтернаціональної площі з виносом мереж, включно з розв’язкою на вул. Туполєва;
3 черга: дорожня частина з розв’язкою в різних рівнях на перетині вул. Стеценка з вул. Щербакова (нова назва Д. Щербаківського);
4 черга: дорожня частина з розв’язкою в різних рівнях на перетині вул. Стеценка з просп. Академіка Палладіна.
Однак, попри готовність "всіх необхідних документів та експертиз", як наголошує видання, "роботи розпочнуться ще не скоро".
"Основна їх частина полягатиме в перенесенні підземних комунікацій", - зазначається у повідомленні.
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