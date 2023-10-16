На кінець листопада - початок грудня очікуємо курс 39 грн за долар, - фінансовий експерт Бондаренко про економіку воєнного стану

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Щодо курсу долара бачимо поки що стабільний досить рівень курсу - це близько 38 грн, але ми, як і прогнозували, на кінець листопада - початок грудня очікуємо 39 грн, тобто +1 грн до поточного курсу долара. Адже експорт традиційно менше, ніж імпорт в Україні, щомісячно на 2 млрд євро. Це суттєвий дисбаланс між експортом та імпортом, відповідно попит на валюту, на долар та євро для закупівлі товару більше, ніж пропозиція валюти й тому є додатковий тиск на гривню щодо її здешевлення", - зазначив він.

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Бондаренко додав, що стосовно податкової політики, то зараз існує тенденція по заявах офіційних чиновників і парламентарів, щодо оновлення.

"Оце перенесення спрощеної системи оподаткування до кінця війни не здійсниться, а ще протягом війни скоріше за все будуть якісь рухи в сторону ФОП, а скоріше за все - відміна спрощеного режиму оподаткування і єдиного податку 5%, яким користуються більшість айтішників. Їх ви знаєте масово переводять в систему "Дія.Сіті" там трошки інші умови діють, але хочуть податківці забрати в нас систему 5% оподаткування", - наголосив Бондаренко.

Прогнози щодо ринку валют

Національний банк України від 3 жовтня 2023 року прийняв рішення про зміну валютного режиму. Тепер для встановлення офіційного курсу гривні НБУ знову використовуватиме курс міжбанківського валютного ринку. Тобто курс гривні до долара США є не фіксованим, а "керовано-гнучким".

Народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері Еспресо зауважив, що Україна має всі підстави для стабільного курсу національної валюти.

"Не варто очікувати значних новин з валютного ринку найближчим часом", – сказав він.

Про те, що це рішення не вплине суттєво на вартість валют, зазначив і професор кафедри фінансів Львівської політехніки Віталій Рисін.

"Новий режим означає, що почне зменшуватись розрив між офіційним курсом і реальним курсом, який є на ринку. Це плюс, бо поступово зникатиме тіньовий ринок обміну валют, а власники цих валют матимуть можливість обмінювати в офіційних установах. Натомість на саму величину курсу це рішення суттєво не вплине, – сказав Віталій Рисін. – На готівковому ринку на курс впливатимуть інші чинники. Насамперед – це попит на валюту".

Підбиваючи підсумки першого дня впровадження режиму керованої гнучкості обмінного курсу, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що гривня не здійснила "політ у космос". Щодо прогнозів, то Пишний переконаний, що коливання курсу найближчим часом будуть, але в обидва боки й дуже несуттєві.