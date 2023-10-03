Золотовалютний резерв безпрецедентно високий: Гетманцев розповів, чого чекати від курсу валюти
Народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що Україна має всі підстави для стабільного курсу національної валюти
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Готівковий валютний ринок мляво відреагував на рішення Нацбанку. Ми повертаємося до довоєнної практики визначення ринкового курсу на валютній біржі. Нацбанк буде втручатися в торги, але не адміністративними, а ринковими механізмами. Тобто Нацбанк буде заходити на ринок і викуповувати валюту, аби тримати курс в межах діапазону. Курс гривні буде стабільним, для цього є всі підстави", - підкреслив Гетманцев.
За його словами, наразі золотовалютні резерви Національного банку України безпрецедентно високі.
"Тому не варто очікувати значних новин з валютного ринку найближчим часом", - наголосив Гетманцев.
- Національний банк України з 3 жовтня для встановлення офіційного курсу гривні знову використовуватиме курс міжбанківського валютного ринку
- Нацбанк прийняв рішення про зміну валютного режиму. Від сьогодні курс гривні до долара США вже не є фіксованим на рівні температурного режиму здорової людини, а "керовано-гнучким". Що це означає?
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.17
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе