Золотовалютний резерв безпрецедентно високий: Гетманцев розповів, чого чекати від курсу валюти

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Готівковий валютний ринок мляво відреагував на рішення Нацбанку. Ми повертаємося до довоєнної практики визначення ринкового курсу на валютній біржі. Нацбанк буде втручатися в торги, але не адміністративними, а ринковими механізмами. Тобто Нацбанк буде заходити на ринок і викуповувати валюту, аби тримати курс в межах діапазону. Курс гривні буде стабільним, для цього є всі підстави", - підкреслив Гетманцев.

За його словами, наразі золотовалютні резерви Національного банку України безпрецедентно високі.

"Тому не варто очікувати значних новин з валютного ринку найближчим часом", - наголосив Гетманцев.

Національний банк України з 3 жовтня для встановлення офіційного курсу гривні знову використовуватиме курс міжбанківського валютного ринку

Нацбанк прийняв рішення про зміну валютного режиму. Від сьогодні курс гривні до долара США вже не є фіксованим на рівні температурного режиму здорової людини, а "керовано-гнучким". Що це означає?



