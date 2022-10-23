На Кіровоградщині уламки збитої російської ракети пошкодили декілька будинків

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Друзі, ворог продовжує цинічно обстрілювати мирні міста і села. Вночі уламками збитої в Онуфріївці ворожої ракети пошкоджено кілька будинків. Обійшлося без загиблих та травмованих. Ще раз наполягаю не ігнорувати сигналів повітряної тривоги і бути в укриттях! І не забувайте про економію електроенергії", - написав Райкович.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, РФ вночі атакувала Миколаївщину ракетами та дронами, в обласному центрі вражено п'ятиповерхівку

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