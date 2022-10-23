На Кіровоградщині уламки збитої російської ракети пошкодили декілька будинків
Вночі уламки збитої російської ракети в селищі міського типу Онуфріївка Кіровоградської області пошкодили кілька будинків
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Друзі, ворог продовжує цинічно обстрілювати мирні міста і села. Вночі уламками збитої в Онуфріївці ворожої ракети пошкоджено кілька будинків. Обійшлося без загиблих та травмованих. Ще раз наполягаю не ігнорувати сигналів повітряної тривоги і бути в укриттях! І не забувайте про економію електроенергії", - написав Райкович.
На місці працюють відповідні служби.
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