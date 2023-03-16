На колишніх позиціях армії РФ у Бучанському районі місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами
У Бучанському районі Київської області місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами російських військових, які загарбники залишили при відступі
Про це інформує начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
"На колишніх ворожих позиціях у Бучанському районі місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами", - написав правоохоронець.
Вибухотехніки Київщини оглянули знахідку та виявили три цинки з підривачами.
Повідомляється, що було 75 російських мінометних мін типу М-6.
"Щиро вдячні місцевим жителям за своєчасне повідомлення про небезпеку", - наголосив Нєбитов.
Правоохоронці просять українців у разі виявлення підозрілих предметів, одразу повідомляти на 102.
- На деокупованій території Херсонщини в одній зі шкіл знайшли склад невикористаних російських боєприпасів і спалену техніку окупантів.
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