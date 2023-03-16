Про це інформує начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"На колишніх ворожих позиціях у Бучанському районі місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами", - написав правоохоронець.

Вибухотехніки Київщини оглянули знахідку та виявили три цинки з підривачами.

Повідомляється, що було 75 російських мінометних мін типу М-6.

"Щиро вдячні місцевим жителям за своєчасне повідомлення про небезпеку", - наголосив Нєбитов.

Правоохоронці просять українців у разі виявлення підозрілих предметів, одразу повідомляти на 102.