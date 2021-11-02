На конгресі НАДУ озвучені плани по відновленню 24 тис. км доріг до 2024 року

Діалог між представниками державної влади та провідними гравцями дорожньо-будівельного ринку був організований Національною асоціацією дорожників України (НАДУ). У заході взяли участь міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник міністра фінансів України Олександр Кава, радник прем’єр-міністра Тарас Сиротинський, голова Держінспекції архітектури і містобудування Семен Кривонос, заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, заступник голови комітету ВРУ з питань регіонального розвитку Олена Шуляк. Про це пише Gazeta.ua.



Олександр Кубраков зазначив, що в рамках програми Президента "Велике будівництво" в Україні у 2020-2021 роках відремонтовано 13 тис. км доріг і 520 мостів, а в наступному році планується зробити ще більше.



"Вперше за роки незалежності Україна отримала чіткі довгострокові цілі розвитку дорожньої інфраструктури. До 2024 року в Україні буде відновлено 1400 мостів, відремонтовано 24 000 км доріг", – сказав Олександр Кубраков.







За словами віце-президента НАДУ Олександра Бойко, завдяки програмі Президента, в країні з’явилась нова – потужна та сучасна галузь економіки.



"Країна отримала не лише нові дороги, країна отримала нову галузь, яка створює нові робочі місця. Завдяки дорожній галузі інвестиції в інфраструктуру повертаються в економіку та стимулюють розвиток багатьох суміжних сфер", – зазначив Олександр Бойко.



Як зазначив Олександр Бойко, провідні українські компанії сьогодні не поступаються іноземним.



"Ми працюємо на найсучаснішій техніці, запроваджуємо найбільш сучасні технології і тому багато в чому вже навіть випереджаємо іноземних конкурентів. Ми готові виходити на зовнішні ринки і вже робимо це, але найголовніше це завершення українських доріг, робити в Україні ще дуже багато", – вважає Бойко.



За словами президента НАДУ Миколи Березовського, динаміка подальшого зростання галузі залежить не лише від фінансування, але й від удосконалення нормативно правової бази.



"Нам потрібно переходити на міжнародні стандарти ціноутворення, більш активно проводити дерегуляцію дозвільної системи. В цьому напрямі сьогодні є абсолютний консенсус між бізнесом та владою, наш конгрес це ще раз засвідчив", – зазначив Микола Березовський.







На заході говорили не тільки про успіхи, але й проблеми галузі. Журналістів та керівників дорожньо-будівельних компаній в першу чергу цікавили зміни до існуючої методології тендерних закупівель та ціноутворення, оскільки при існуючій системі на погодження нормативних актів витрачається багато часу.



Результатом конгресу мають стати конкретні пропозиції та рекомендації змін до законодавчих та нормативних документів, які покращать роботу дорожньої галузі, допоможуть працювати прозоро та ефективніше реалізовувати програму відновлення та будівництва нових доріг в Україні.



Інформаційна довідка:



Національна асоціація дорожників України (НАДУ) є незалежним громадським професійним об'єднанням учасників ринку будівництва, ремонту, експлуатації доріг та суміжних галузей.



Асоціація об'єднує на добровільних засадах компанії (або їх представників), які безпосередньо займаються дорожніми роботами, мають відповідну матеріально-технічну базу, спеціалізовану техніку, команду фахівців.



Станом на жовтень 2021 р. до складу НАДУ входять 71 компанія дорожньо-будівельної галузі. За підсумками 2020 року компанії НАДУ займають більше 64% дорожньо-будівельного ринку України.



Асоціація захищає інтереси національного виробника - компаній з українським чи іноземним капіталом, які створюють в Україні робочі місця, виробничі потужності та матеріально-технічну базу, сплачують податки в Україні, підтримають професійну освіту, реалізують важливі соціальні проєкти.



Міжнародний конгрес "Дороги майбутнього" – це можливість для налагодження бізнес-зав’язків, пошуку однодумців і партнерів. Партнерами конгресу виступили близько 30 компаній, в тому числі – міжнародних.