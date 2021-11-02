Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка На конгресі НАДУ озвучені плани по відновленню 24 тис. км доріг до 2024 року

На конгресі НАДУ озвучені плани по відновленню 24 тис. км доріг до 2024 року

2 листопада, 2021 вiвторок
18:46
Економіка Конгрес НАДУ

Подальша реалізація програми Президента "Велике будівництво" та реформування дорожньої галузі – про це йшла мова на міжнародному конгресі "Дороги майбутнього", який відбувся 2 листопада у Києві

Діалог між представниками державної влади та провідними гравцями дорожньо-будівельного ринку був організований Національною асоціацією дорожників України (НАДУ). У заході взяли участь міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник міністра фінансів України Олександр Кава, радник прем’єр-міністра Тарас Сиротинський, голова Держінспекції архітектури і містобудування Семен Кривонос, заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, заступник голови комітету ВРУ з питань регіонального розвитку Олена Шуляк. Про це пише Gazeta.ua.

Олександр Кубраков зазначив, що в рамках програми Президента "Велике будівництво" в Україні у 2020-2021 роках відремонтовано 13 тис. км доріг і 520 мостів, а в наступному році планується зробити ще більше.

"Вперше за роки незалежності Україна отримала чіткі довгострокові цілі розвитку дорожньої інфраструктури. До 2024 року в Україні буде відновлено 1400 мостів, відремонтовано 24 000 км доріг", – сказав Олександр Кубраков.



За словами віце-президента НАДУ Олександра Бойко, завдяки програмі Президента, в країні з’явилась нова – потужна та сучасна галузь економіки.

"Країна отримала не лише нові дороги, країна отримала нову галузь, яка створює нові робочі місця. Завдяки дорожній галузі інвестиції в інфраструктуру повертаються в економіку та стимулюють розвиток багатьох суміжних сфер", – зазначив Олександр Бойко.

Як зазначив Олександр Бойко, провідні українські компанії сьогодні не поступаються іноземним.

"Ми працюємо на найсучаснішій техніці, запроваджуємо найбільш сучасні технології і тому багато в чому вже навіть випереджаємо іноземних конкурентів. Ми готові виходити на зовнішні ринки і вже робимо це, але найголовніше це завершення українських доріг, робити в Україні ще дуже багато", – вважає Бойко.

За словами президента НАДУ Миколи Березовського, динаміка подальшого зростання галузі залежить не лише від фінансування, але й від удосконалення нормативно правової бази.

"Нам потрібно переходити на міжнародні стандарти ціноутворення, більш активно проводити дерегуляцію дозвільної системи. В цьому напрямі сьогодні є абсолютний консенсус між бізнесом та владою, наш конгрес це ще раз засвідчив", – зазначив Микола Березовський.



На заході говорили не тільки про успіхи, але й проблеми галузі. Журналістів та керівників дорожньо-будівельних компаній в першу чергу цікавили зміни до існуючої методології тендерних закупівель та ціноутворення, оскільки при існуючій системі на погодження нормативних актів витрачається багато часу.

Результатом конгресу мають стати конкретні пропозиції та рекомендації змін до законодавчих та нормативних документів, які покращать роботу дорожньої галузі, допоможуть працювати прозоро та ефективніше реалізовувати програму відновлення та будівництва нових доріг в Україні.

Інформаційна довідка:

Національна асоціація дорожників України (НАДУ) є незалежним громадським професійним об'єднанням учасників ринку будівництва, ремонту, експлуатації доріг та суміжних галузей.

Асоціація об'єднує на добровільних засадах компанії (або їх представників), які безпосередньо займаються дорожніми роботами, мають відповідну матеріально-технічну базу, спеціалізовану техніку, команду фахівців.

Станом на жовтень 2021 р. до складу НАДУ входять 71 компанія дорожньо-будівельної галузі. За підсумками 2020 року компанії НАДУ займають більше 64% дорожньо-будівельного ринку України.

Асоціація захищає інтереси національного виробника - компаній з українським чи іноземним капіталом, які створюють в Україні робочі місця, виробничі потужності та матеріально-технічну базу, сплачують податки в Україні, підтримають професійну освіту, реалізують важливі соціальні проєкти.

Міжнародний конгрес "Дороги майбутнього" – це можливість для налагодження бізнес-зав’язків, пошуку однодумців і партнерів. Партнерами конгресу виступили близько 30 компаній, в тому числі – міжнародних.

дороги
ремонт доріг
Читайте також:
Джо Байден
31 жовтня, 2021 неділя
На догоду Росії й Китаю Байден збирається відмовитися від доктрини попереджувального ядерного удару. Європа та Азія налякані, - Financial Times
1 листопада, 2021 понедiлок
У Мінсоцполітики назвали середню суму житлової субсидії в опалювальний період
Анатолій Тимощук
1 листопада, 2021 понедiлок
Контрабанда на 10 млн євро і грамоти від "ДНР", - ексдружина Тимощука ошелешила інформацією про колишнього капітана збірної України, який працює в Росії
Київ
+7
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.21
    Купівля 26.21
    Продаж 26.43
  • EUR
    Купівля 30.28
    Продаж 30.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
2 листопада
20:19
Янукович
ЄСПЛ почав розглядати скаргу Януковича проти України щодо розслідування нібито замахів на нього
20:14
Олександр Усик
Усик розповів, з ким він бажає битись за титул абсолютного чемпіона світу
20:01
осінь
50 відтінків антисірого: як переживати стреси у міжсезоння
19:58
Оновлено
"Барселона" - "Динамо"
"Динамо" - "Барселона": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
19:56
Серхіо Агуеро
Зірковий футболіст "Барселони" може завершити кар'єру через проблеми із серцем
19:35
Джеф Безос
Засновник Amazon Джеф Безос пожертвує 2 млрд доларів на відновлення природи
19:32
Війська готові до ескалації з боку РФ і проведення контрнаступальної операції, - командувач Об'єднаних сил
19:17
Георгій Бущан
Будемо грати з найслабшою "Барселоною" за останні 10 років, - голкіпер "Динамо" зробив зухвалу заяву
18:41
Тібо Куртуа та Андрій Лунін
Зірковий футболіст назвав головну причину, чому Лунін не грає в "Реалі"
18:39
Андрій Таран
Міністр оборони Таран подав у відставку
18:04
SafeBorder
Рада підтримала за основу запровадження кримінальної відповідальності за підробку COVID-сертифікатів
18:03
"Динамо" U-19
"Динамо" розгромило "Барселону" та достроково вийшло в плей-офф юнацької Ліги УЄФА
17:54
Задіяли заборонені міномети: росіяни в зоні ООС убили українського військового
17:54
Верховна Рада
Під час карантину в Раду пускатимуть лише з COVID-сертифікатом про вакцинацію або з негативним ПЛР-тестом
17:49
Верховна Рада
Рада попередньо підтримала спрощення набуття громадянства для іноземців, які захищали Україну на фронті
17:38
Зеленський
Близько 57% українців не схвалюють дії Зеленського, понад 71% вважають неправильним напрямок руху справ у країні, - дослідження
17:37
Василь Ломаченко
Бігає по піску: Ломаченко показав, як готується до бою з Коммі
17:15
Віталій Миколенко
"Динамо" - "Барселона": букмекери дали невтішний прогноз на матч Ліги чемпіонів
17:08
YouTube
Google та YouTube заблокували Слідчий комітет Білорусі через санкції
16:54
завод "Більшовик"
АМКУ дослідить дотримання конкуренції під час аукціону з приватизації заводу "Більшовик"
16:39
паспорт
Мінцифри: отримати COVID-сертифікат у "Дії" зможуть українці з паспортами старого зразку
16:37
Артур Герасимов
Ми зібрали необхідні голоси для позачергового засідання, щоб ухвалити закон про кисневі станції в лікарнях, – співголова "Європейської Солідарності" Герасимов
16:31
Вибори
Вибори на Черкащині: виборчком не порахував голоси, бо немає кворуму
16:30
Газ
Україна готова з наступного року почати транспортування біометану
16:13
ДНР
Катування у в'язниці "Ізоляція": одному з бойовиків оголошено заочну підозру
16:00
Денис Шмигаль
Уряд заборонив: Шмигаль пообіцяв, що жодних відключень споживачів від світла й газу в Україні не буде
15:54
абітурієнт
Понад 2 тис. абітурієнтів із окупованих територій цьогоріч вступили до українських вишів
15:47
Нафтогаз
Нафтогаз почав співпрацю з Новою поштою для підключення нових клієнтів
15:17
Наталка Діденко
В Україну йдуть поривчастий вітер і дощі, - синоптик Наталка Діденко
15:03
суд
На Херсонщині затримано керівника теруправління Державної судової адміністрації, що перебував у розшуку
15:01
держбюджет
Рада прийняла за основу держбюджет-2022
14:55
Вінницький аеропорт
Вінницький аеропорт почав реконструкцію злітно-посадкової смуги
14:48
Олексій Данілов
"Йде свідома дезінформація суспільства": Данілов про заяви щодо стягування російських військ до кордону України
14:47
Бій Руїс - Арреола
Вайлдеру кинув виклик автор головної сенсації 2019 року в боксі
14:46
Покращення кредитування і знижки на оренду: Кабмін розглядає нові можливості підтримки бізнесу в "червоних" зонах
14:34
дія
У "Дії" з'явився дитячий COVID-сертифікат
14:31
карантин
"Червона" зона: на Київщині посилили контроль за дотриманням карантину
14:17
Антоніо Конте
Конте призначили головним тренером клубу АПЛ
14:17
Зеленський
Зеленський ввів у дію чотири рішення РНБО про санкції
14:06
Укрпошта
Укрпошта у січні-вересні збільшила чистий прибуток в два рази - до 131 млн грн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV