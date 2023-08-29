На кордоні Білорусі з Україною через удар блискавки здетонували кілька мін, пошкоджено залізницю
У вівторок, 29 серпня, на українсько-білоруському кордоні сталася детонація декількох мін через удар блискавки. Внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та залізницю
Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
"Через блискавку здетонувало кілька мін з мінно-вибухового загородження на одній з ділянок кордону з Білоруссю, ніхто не постраждав", - сказав він.
За його словами, на держкордоні діють жорсткі обмеження щодо перебування там будь-яких осіб окрім підрозділів Сил оборони ЗСУ. Тому мінно-вибухові загородження загрожують тільки тим, "хто хоче до нас прийти з війною”.
Напередодні моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила, що приблизно о 03:30 на залізничному мосту за 800 метрів від станції "Словно" здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М.
Зазначалося, що це сталося через удар блискавки. Внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидві сторони.
На фото видно пошкодження залізниці прямо на самому кордоні Білорусі з Україною. Зазначимо, що фото зроблено із території Білорусі у бік України.
Фото: Беларускі Гаюн / телеграм
Водночас, як пише Беларускі Гаюн, помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євген Сілкін повідомив виданню "Радіо Свобода", що у нього немає даних про детонацію мін на білорусько-українському кордоні.
"Підрив на мінах на кордоні з Білоруссю? У мене немає такої інформації, що ми підриваємо", - сказав він і запропонував звернутися з офіційним запитом.
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