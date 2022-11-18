На кордоні Польщі та Білорусі встановлюють електронний бар'єр
Польща встановлює на кордоні з Білоруссю електронний бар'єр. Раніше між двома країнами було споруджено лише бетонний паркан
Про це повідомляє пресслужба польських прикордонників.
"Цього тижня завершилися роботи по першій 21-кілометровій ділянці електронного бар'єра на кордоні. Найближчими днями ми отримаємо ще кілька ділянок", - йдеться в повідомленні.
Раніше Польща звела на кордоні з Білоруссю бетонну огорожу.
- У жовтні 2021 року прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що стіна на кордоні з Білоруссю зводиться, аби захиститися від міграційного шантажу режимів Лукашенка та Путіна.
- 2 жовтня Прикордонна служба Польщі повідомила, що Польща збудувала 140 кілометрів "стіни" на кордоні з Білоруссю. Прикордонники підкреслили, що вартість робіт перевищила 1,5 млрд злотих (355 млн доларів США).
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