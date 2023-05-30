На кордоні з РФ на Донеччині виник багатокілометровий затор через вантажівки з краденим зерном, - Андрющенко
На Донеччині в районі Новоазовська на кордоні України з Росією утворився багатокілометровий затор з вантажівок, які вивозять крадене українське зерно. Посадовці вважають, що рух у бік кордону з РФ пожвавився після недавніх вибухів
Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Багатокілометровий затор на кордоні України з Росією в районі Новоазовська. Вантажівки переважно тягнуть наше зерно, вкрадене росіянами. Та величезна купа легкових автівок з окупованих частин Запоріжжя та Донеччини. Прямий наслідок приазовської "бавовни" наприкінці тижня", - написав Андрющенко.
- Країна-агресор РФ спекулює на "зерновій угоді", перешкоджаючи українському експорту та вдаючи, що ніби "програє" від цієї ситуації. Натомість Росія подвоїла продаж власної продукції.
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