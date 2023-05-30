Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Багатокілометровий затор на кордоні України з Росією в районі Новоазовська. Вантажівки переважно тягнуть наше зерно, вкрадене росіянами. Та величезна купа легкових автівок з окупованих частин Запоріжжя та Донеччини. Прямий наслідок приазовської "бавовни" наприкінці тижня", - написав Андрющенко.