Про це в ефірі Еспресо заявив авіаційний експерт Богдан Долінце.

"Серед тих країн, які увійшли до "коаліції винищувачів", не всі є операторами F-16 - вони будуть лише проводити навчання. Кількість анонсованих для передачі літаків не така, яка б нам хотілось. Разом з тим, ніхто не виключає, що будуть додаткові переговори щодо збільшення кількості або ті країни, які не експлуатують F-16 будуть навчати наших пілотів на інші типи техніки. Наприклад, якщо ми говоримо про Францію - умовні Rafale або Mirage можуть передаватися", - сказав він.

Експерт додав, що підготовка пілотів - це складний, тривалий і дорогий процес.

"Якщо йдеться про дві-три ескадрильї (до 40 літаків), необхідно мати по два-три пілоти на кожен літак. Бажано трохи більше, хоча б чотири. Це 100-120 пілотів, які б могли позмінно працювати. Велика кількість країн необхідна для того, щоб паралельно готувати пілотів, щоб завантажити 30-40 літаків постійною роботою", - підсумував Долінце.