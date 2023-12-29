На КПП в Естонії стало прибувати дедалі більше людей з Росії, аби отримати заборону на в'їзд

Про це повідомляє ERR.

Очільник нарвського прикордонного пункту в Нарві Марек Лійва підтвердив, що оформлення заборон на в'їзд є повсякденною діяльністю прикордонників. Причинами зазвичай є відсутність правильних документів або той факт, що людина не може пояснити, в яку країну Євросоюзу вона хоче поїхати та що збирається там робити. У цьому разі її відправляють назад.

Проте протягом останніх місяців кількість заборон на в'їзд, виданих на КПП у Нарві, значно зросла. Зазвичай, раніше з кордону відправляли назад близько 10 людей на день, то тепер - приблизно втричі більше. Здебільшого це громадяни Молдови, мета яких - з'явитися на прикордонному переході в Нарві й отримати штамп у паспорт.

За словами Лійва, самі громадяни Молдови заявили, що у РФ існує правило: кожні три місяці вони повинні зареєструвати, що покинули країну, а потім можуть повернутися і залишатися в Росії до 90 днів. Їхня мета - просто дійти до кордону, отримати штамп у паспорті та повернутися в Росію.

Молдавські громадяни пояснили прикордонникам, що це робиться кілька разів, перш ніж вони отримають у Росії посвідку на проживання або громадянство.

Раніше, за словами очільника нарвського КПП, на перетин кордону за добу реєструвались 10-15 людей, а зараз іноді навіть 30-40 на день.

"Оформлення самої заборони на в'їзд, залежно від людини та випадку, може зайняти від пів години до години. Це забирає ресурси", - пояснив Лійва.