В Естонії триває укріплення кордону з РФ: збудовано 40-кілометровий паркан

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Естонія хоче посилити охорону свого кордону, оскільки зростає занепокоєння щодо можливих провокацій з боку Росії. Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що метою є високотехнологічна сучасна прикордонна інфраструктура.

Він розповів, що східний кордон ЄС, який проходить уздовж кордону з Естонією, має бути оснащений найсучаснішим обладнанням системи безпеки та спостереження безпілотників. Проєкт мають завершити у 2025 році.

"Покрити майже 340 кілометрів кордону – нелегка справа, незалежно від того, чи йдеться про інфраструктуру огорожі на материку чи системи спостереження на воді. Естонія подала заявку на отримання фінансування від ЄС для розвитку таких можливостей, як безпілотне спостереження та радіолокаційний моніторинг позицій", - сказав Ляенеметс.