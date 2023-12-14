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В Естонії триває укріплення кордону з РФ: збудовано 40-кілометровий паркан

14 грудня, 2023 четвер
04:12
Світ Естонія

Естонія зміцнює свій кордон із Російською Федерацією, звершивши будівництво 40-кілометрового паркану вздовж свого південного рубежу

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Естонія хоче посилити охорону свого кордону, оскільки зростає занепокоєння щодо можливих провокацій з боку Росії. Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що метою є високотехнологічна сучасна прикордонна інфраструктура.

Він розповів, що східний кордон ЄС, який проходить уздовж кордону з Естонією, має бути оснащений найсучаснішим обладнанням системи безпеки та спостереження безпілотників. Проєкт мають завершити у 2025 році.

"Покрити майже 340 кілометрів кордону – нелегка справа, незалежно від того, чи йдеться про інфраструктуру огорожі на материку чи системи спостереження на воді. Естонія подала заявку на отримання фінансування від ЄС для розвитку таких можливостей, як безпілотне спостереження та радіолокаційний моніторинг позицій", - сказав Ляенеметс.

  • В Естонії ідею оновлення укріплення на кордоні з Росією озвучили 2018 року, а роботи розпочали 2021 року - після того, як на кордоні Білорусі та ЄС вибухнула міграційна криза. Відтоді триває будівництво паркану, який має покрити весь сухопутний кордон із Росією протяжністю 333 кілометри.
  • У листопаді 2023 року на прикордонному пункті між Естонією та РФ в естонській Нарві на мосту встановили додаткові загородження для можливого закриття кордону.
  • Естонія планує закінчити будівництво загороджень на кордоні з Росією до кінця 2025 року. Роботи прискорюють через загрозу напливу нелегальних мігрантів.

Росія
Естонія
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