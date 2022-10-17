На Кримському мосту зараз працює одна смуга дорожнього полотна, є рух потягів, - член Меджлісу Барієв
Ескендер Барієв, голова Кримськотатарського ресурсного центру та член Меджлісу кримськотатарського народу, розповів, що окупанти знайшли десь чотири пороми для перевозу вантажів, але вони працюють рідко через постійні шторми у Керченській протоці
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Зараз на Кримському мосту працює одна смуга для легкових автомобілів, також росіяни відремонтували залізничне полотно, що було пошкоджене. Крім того, окупанти знайшли десь чотири пороми, які почали перевозити вантажі. Але зараз у Керченській протоці відбуваються постійні шторми, тому паромні переправи рідко працюють. Проте, на самому мосту відбувається рух легкового транспорту та потягів", - розказав член Меджлісу кримськотатарського народу
Ескендер Барієв додав, що після пошкодження мосту був переляк та побоювання серед окупантів, а після відновлення транспортного руху вони знову почали себе відчувати впевнено, зараз все одно у Криму дуже багато накопичується російських військовослужбовців.
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