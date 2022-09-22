Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

Аби верифікуватися на платформі криптобіржі Binance необхідно фотографувати паспорт та завантажувати в систему самостійно, для захисту клієнтів та запобіганню фінансовим злочинам. Утім тепер підтвердити особистість можна через Дію.

"Завдяки інтеграції Binance з Дією відтепер верифікуватися на платформі Binance можна за лічені хвилини. Достатньо тільки поділитися цифровою копією документа в застосунку", - йдеться в повідомленні.

Верифікація через Дію доступна нині лише для нових користувачів Binance. Для зареєстрованих до 5 вересня цього року підтвердити особистість через Дію можна буде пізніше.

Детальна інструкція у відео.