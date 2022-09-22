На криптобіржі тепер можна верифікуватися через застосунок "Дія"
Відтепер підтвердити особистість на криптобіржі Binance можна через Дію
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
Аби верифікуватися на платформі криптобіржі Binance необхідно фотографувати паспорт та завантажувати в систему самостійно, для захисту клієнтів та запобіганню фінансовим злочинам. Утім тепер підтвердити особистість можна через Дію.
"Завдяки інтеграції Binance з Дією відтепер верифікуватися на платформі Binance можна за лічені хвилини. Достатньо тільки поділитися цифровою копією документа в застосунку", - йдеться в повідомленні.
Верифікація через Дію доступна нині лише для нових користувачів Binance. Для зареєстрованих до 5 вересня цього року підтвердити особистість через Дію можна буде пізніше.
Детальна інструкція у відео.
- 31 липня Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.
- 16 вересня Денис Шмигаль розповів, що невдовзі з'явиться можливість придбати військові облігації через Дію.
- Мінцифри інформує, що невдовзі з'явиться можливість стати спонсором перемоги, придбавши військові облігації в Дії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.77
Купівля 40.77Продаж 41.81
-
EUR
Купівля 39.94Продаж 41.32
- Актуальне
- Важливе