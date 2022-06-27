На Криворіжчині окупанти обстріляли з артилерії Широківську громаду
Протягом доби окупанти накривали вогнем Широківську ТГ Криворізького району. Жертв серед місцевих мешканців вдалося уникнути
Про це інформує очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Стало відомо, що протягом доби війська РФ обстріляли із ствольної артилерії прикордонні території Широківської громади у Криворізькому районі.
Повідомляється, що постраждалих немає. Як і руйнувань.
Також близько 20:00 піротехніки ДСНС знищили бойову частину ракети, яку виявили в районі Ігрені міста Дніпро.
За словами Лукашука, тривога, яку було оголошено о 20:03, не пов‘язана із ліквідацією частини ворожої ракети.
"Страшний, кривавий день для України. Росія – країна-вбивця, країна-окупант, яка завдала ударів по мирному Кременчуку, по Харкову. Загинули люди. Немає таких слів, які могли б передати всю лють. Вбивці відповідатимуть за кожен злочин", - коментує голова облради.
- Нагадаємо, 27 червня російські військові завдали ракетного удару по ТРЦ міста Кременчук Полтавської області, є загиблі
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