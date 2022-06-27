Про це інформує очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Стало відомо, що протягом доби війська РФ обстріляли із ствольної артилерії прикордонні території Широківської громади у Криворізькому районі.

Повідомляється, що постраждалих немає. Як і руйнувань.

Також близько 20:00 піротехніки ДСНС знищили бойову частину ракети, яку виявили в районі Ігрені міста Дніпро.

За словами Лукашука, тривога, яку було оголошено о 20:03, не пов‘язана із ліквідацією частини ворожої ракети.

"Страшний, кривавий день для України. Росія – країна-вбивця, країна-окупант, яка завдала ударів по мирному Кременчуку, по Харкову. Загинули люди. Немає таких слів, які могли б передати всю лють. Вбивці відповідатимуть за кожен злочин", - коментує голова облради.

Нагадаємо, 27 червня російські військові завдали ракетного удару по ТРЦ міста Кременчук Полтавської області, є загиблі