На лівобережжі Херсонщини росіяни імітують відведення військ, щоб виявити інформаторів

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На лівому березі росіяни імітують відведення військ. Вони запускають колону техніки з радіопеленгаторами у складі. В цей час інтернет вимкнений й росіяни намагаються пеленгувати телефони підпілля", - пише ЦНС.

Перед початком операції з рухом колони російські окупанти навмисно запускають чутки про майбутнє російських військ.