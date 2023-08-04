На лівобережжі Херсонщини росіяни імітують відведення військ, щоб виявити інформаторів
Російські терористи активно шукають інформаторів Сил оборони на тимчасово окупованих територіях Херсонської області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На лівому березі росіяни імітують відведення військ. Вони запускають колону техніки з радіопеленгаторами у складі. В цей час інтернет вимкнений й росіяни намагаються пеленгувати телефони підпілля", - пише ЦНС.
Перед початком операції з рухом колони російські окупанти навмисно запускають чутки про майбутнє російських військ.
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