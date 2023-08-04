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Війна з Росією: хроніка
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На лівобережжі Херсонщини росіяни імітують відведення військ, щоб виявити інформаторів

4 серпня, 2023 п'ятниця
22:42
Війна з Росією знищені окупанти

Російські терористи активно шукають інформаторів Сил оборони на тимчасово окупованих територіях Херсонської області

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На лівому березі росіяни імітують відведення військ. Вони запускають колону техніки з радіопеленгаторами у складі. В цей час інтернет вимкнений й росіяни намагаються пеленгувати телефони підпілля", - пише ЦНС.

Перед початком операції з рухом колони російські окупанти навмисно запускають чутки про майбутнє російських військ.

Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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