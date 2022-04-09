На Луганщині 25 тис. абонентів залишилися без струму внаслідок російських обстрілів, - ОВА
На Луганщині внаслідок обстрілів знеструмлено 25 тис. домівок, 127 587 людей не мають електроенергії
Про це повідомили в Луганській ОВА.
"У Сєвєродонецьку триває ремонт водоводу. Це - вимушена міра. Через значні пошкодження мережі знизився тиск і вода не надходила до більшості мікрорайонів міста. Наразі подачу води тимчасово призупинено. Ремонт розпочали ще вчора. Також маємо чергову хвилю знеструмлень. Росія знов обстріляла високовольтні лінії електропередачі, тому без електропостачання залишилися ще 25 тис. абонентів. Електрики намагаються оцінити ступень пошкоджень", - зазначив очільник ОВА Сергій Гайдай.
Світла немає в 33 населених пунктах: у 19 повністю та в 14 частоково. Загалом 127 587 людей залишилися без електроенергії. Газопостачання не мають 34 населені пункти - 26 повністю та 8 частково. Загалом це 104 244 абоненти.
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