На Луганщині до Попаснянської громади завезли гумдопомогу й евакуювали звідти жінку
До Ниркового на Луганщині привезли 80 продуктових наборів і евакуювали звідти мирну мешканку
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Маленький успіх. Вичекали тишу і стрімголов помчали до Попаснянщини. До селища Ниркове завезли 80 продуктових наборів на кожного мешканця, який залишився в населеному пункті. Виїхати в безпеку погодилася одна жінка, вона вже в Бахмуті.
Сьогодні ризик виправдався", - наголосив він.
Сергій Гайдай попросив стежити за інформацією щодо евакуації з інших населених пунктів. Її можна отримати від гумштабів і місцевих оперативних служб, адже світла й мобільного зв'язку нема.
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