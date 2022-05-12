Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Маленький успіх. Вичекали тишу і стрімголов помчали до Попаснянщини. До селища Ниркове завезли 80 продуктових наборів на кожного мешканця, який залишився в населеному пункті. Виїхати в безпеку погодилася одна жінка, вона вже в Бахмуті.

Сьогодні ризик виправдався", - наголосив він.

Сергій Гайдай попросив стежити за інформацією щодо евакуації з інших населених пунктів. Її можна отримати від гумштабів і місцевих оперативних служб, адже світла й мобільного зв'язку нема.

На Луганщині немає води, електрики, а газ мають мешканці п'ятьох населених пунктів.

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