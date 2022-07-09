Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі", - зауважив він.

Окупанти атакують з усіх напрямків, а там, де їм незручно просуватися, обстрілюють території на горизонті. За словами голови ОВА, небезпека існує всюди: від Кремінної до Попасної.

"Тільки вночі вони завдали 8 артилерійських обстрілів , 3 - мінометні, а також нанесли 9 ракетних ударів", - наголосив Сергій Гайдай.

Упродовж 8 липня загарбники досягли незначних успіхів і продовжують наступати на захід від Лисичанська.

Наразі окупанти не дотримуються оголошеної ними ж оперативної паузи. Вони атакують і обстрілюють територію так само, як і раніше. Утім ЗСУ тримають оборону.

8 липня командир підрозділу "Стугна" Дмитро Лінько розповів, що наступ росіян на Донеччині й Луганщині майже зупинився через знищення складів забезпечення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb