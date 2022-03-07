На Луганщині окупанти РФ з "Градів" обстріляли лікарів, які приїхали на виклик
Напередодні, 6 березня, російські окупанти з "Градів" обстріляли лікарів в житловому комплексі "Камелот" м.Сєвєродонецька. У медиків мінно-взривні поранення у вигляді контузії середнього ступеню важкості.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram, передає Еспресо.TV.За інформацією Геращенка, на момент нападу окупантів лікарі саме перебували на виїзді для надання медичної допомоги мешканцям району. Радник голови МВС зауважив, що у цьому районі ніколи не було військових об'єктів та військовослужбовців.
"Лікарі перебували в спеціалізованому медичному транспорті та отримали мінно-взривні поранення у вигляді контузії середнього ступеню важкості", - додав Геращенко.
- Нагадаємо, у Чернігові російський снаряд влучив у школу №19 і спричинив пожежу, унаслідок якої травмувалася людина.
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