На Луганщині окупанти РФ з "Градів" обстріляли лікарів, які приїхали на виклик

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram, передає Еспресо.TV.

За інформацією Геращенка, на момент нападу окупантів лікарі саме перебували на виїзді для надання медичної допомоги мешканцям району. Радник голови МВС зауважив, що у цьому районі ніколи не було військових об'єктів та військовослужбовців.

"Лікарі перебували в спеціалізованому медичному транспорті та отримали мінно-взривні поранення у вигляді контузії середнього ступеню важкості", - додав Геращенко.



Нагадаємо, у Чернігові російський снаряд влучив у школу №19 і спричинив пожежу, унаслідок якої травмувалася людина.

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