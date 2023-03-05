Про це Луганська ОВА поінформувала в телеграмі.

Зазначається, що на тимчасово окупованій частині Луганщини комісії працюють, аби поставити громадян на військовий облік: "до 31 березня їм необхідно розшукати і поставити на облік громадян чоловічої статі 2006 року народження, що мешкають у так званій "ЛНР".Тобто тих, кого вже наступного року можна буде кинути на фронт замість кадрової російської армії".

Також в ОВА ствердили, що повістки надалі отримують чоловіки старшого віку, які зобов'язані, але не перебувають на військовому обліку. Зокрема посилилися розшуки тих, хто ухиляється від призову.

"На підставі запитів із окупаційних військкоматів таких чоловіків затримуватимуть і одразу доставлятимуть в пункти призову", - додали в адміністрації.