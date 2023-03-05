На Луганщині росіяни шукають хлопців 2006 року народження, щоб поставити на військовий облік, - ОВА
За даними ОВА, на тимчасово окупованій частині Луганської області загарбники розшукують хлопців 2006 року народження, аби до 31 березня поставити їх на облік військкомату
Про це Луганська ОВА поінформувала в телеграмі.
Зазначається, що на тимчасово окупованій частині Луганщини комісії працюють, аби поставити громадян на військовий облік: "до 31 березня їм необхідно розшукати і поставити на облік громадян чоловічої статі 2006 року народження, що мешкають у так званій "ЛНР".Тобто тих, кого вже наступного року можна буде кинути на фронт замість кадрової російської армії".
Також в ОВА ствердили, що повістки надалі отримують чоловіки старшого віку, які зобов'язані, але не перебувають на військовому обліку. Зокрема посилилися розшуки тих, хто ухиляється від призову.
"На підставі запитів із окупаційних військкоматів таких чоловіків затримуватимуть і одразу доставлятимуть в пункти призову", - додали в адміністрації.
- Нагадаємо, за даними Луганської ОВА, на тимчасово окупованих територіях росіяни організували виїзди по домівках, аби швидше провести примусову паспортизацію українців
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